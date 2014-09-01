Глава КБР и руководитель Ростуризма посетили Черекский район





Финальным эпизодом рабочего визита главы ростуризма в Кабардино-Балкарию стала поездка в Черекский район. Несмотря на непогоду, в этот день шел дождь и было довольно холодно, Зарина Догузова вместе с Главой республики Казбеком Коковым побывала на Голубых озерах, где ей рассказали о возможностях развития туристической отрасли в муниципалитете. Голубые озера по результатам соцопросов входят в число самых красивых в стране. Нижнее – одно из самых глубоких в мире, рассказали главе Ростуризма представители администрации Черекского района. В настоящее время Черекский район готов одновременно разместить свыше 500 отдыхающих. В Верхней Балкарии главе Ростуризма презентовали проект одноименного этнокультурного парка. Зарина Догузова осмотрела родовые сторожевые башни, посетила местный рынок сувениров, пообщалась с продавцами. А на Верхних Голубых озерах ознакомилась со строящимся туристическим комплексом. Комплекс строится, чтобы отдыхать здесь могли круглый год. Проектом запланировано строительство 5 гостиничных комплексов, два из них на 50 мест уже действуют. Инвесторы планируют проводить здесь катания на квадроциклах и снегоходах, на лодках и катамаранах, организовывать рыбалку, джип-туры, конные прогулки. Есть возможность проведения различных соревнований. Детская и спортивные площадки уже действуют, оборудованы беседки для отдыха и кафе. В гостиничном комплексе говорят, туристы с сентября начали бронировать места на новый год.