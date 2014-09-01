Глава КБР и Губернатор Санкт-Петербурга подписали план всестороннего сотрудничества





Глава КБР Казбек Коков и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали план мероприятий по реализации Соглашения о всестороннем сотрудничестве на 2021-26 годы. «Дорожная карта» дальнейшего развития межрегиональных связей между двумя регионами включает взаимодействие по торгово-экономическому, научно-техническому, культурному и социальному направлениям. Как подчеркнул Казбек Коков, Кабардино-Балкария готова предоставить питерским предприятиям и бизнесменам благоприятные условия для инвестирования в строительство туристических объектов, центров отдыха и оздоровления, агропредприятия. В настоящее время по инициативе республики совместно с Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга уже прорабатывается вопрос организации летнего отдыха для детей из северной столицы в КБР.