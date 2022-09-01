Глава Кабардино-Балкарии поздравил жителей республики с Днем знаний

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник несет в себе огромное чувство радости, молодости, новизны и остаётся на всю жизнь в сердце каждого одним из самых ярких событий. Для школьников, студентов вузов и ссузов в этот день начинается очень ответственная, но вместе с тем интересная и насыщенная пора, наполненная новыми впечатлениями и открытиями, а для наших первоклашек – знакомство с первой учительницей и долгий путь в страну знаний.
Самые теплые пожелания и слова благодарности – нашим педагогам за их профессионализм и ответственность, терпение и душевную щедрость. Мы будем и впредь делать всё необходимое для повышения престижа профессии учителя, улучшения условий труда педагогов, развития их творческого и профессионального потенциала. Уверен, совместными усилиями мы сумеем обеспечить создание новой современной образовательной среды, повышение качества образования, создать условия для раскрытия способностей каждого ребенка, для профессиональной и творческой самореализации детей и молодежи.
Искренне желаю всем педагогам и их ученикам успешного учебного года, уверенности в своих силах, осуществления самых смелых планов и замыслов, а родителям – гордости за успехи своих детей.
В добрый путь! С началом учебного года!
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