Глава Кабардино-Балкарии назначил выплаты медикам еще двух госпиталей

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков назначил выплаты медикам еще двух госпиталей.

Работники Городской клинической больницы №1 и Центра по профилактике и борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями уже получили выплаты за апрель. 92 врачам, работающим в «красной зоне» начислили по 50 тысяч, а в чистой – по 30 тысяч. Средний медицинский персонал — это 178 человек – получили до 30 тысяч рублей. Что же касается младшего медперсонала, то 136 сотрудникам выдали до 25 тысяч рублей.

В мае аналогичные суммы направят и работникам госпиталя особо опасных инфекций, открытого на базе Центральной районной больницы в г.Прохладном.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2020.05.19

— КъБ-м короновирусым земыгъэубгъунымк1э щы1э Оперативнэ штабым хъыбар дызэригъащ1эмк1э дыгъуэсэрей бжыгъэм иджыри 62 къыхэхъуащ

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2020.05.19

— Июнь айны 21-ден «Победа» авиакомпания Нальчикден- Москвагъа авиарейслени ачарыкъды.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2020.05.19

— 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в КБР.

Подробнее