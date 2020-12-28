Глава Кабардино-Балкарии накануне поздравил сотрудников и ветеранов спасательных служб республики с профессиональным праздником





В этот день мы чествуем сильных людей, которые первыми приходят на помощь, не жалея себя, спасают человеческие жизни, подчеркнул Казбек Коков. «Мужество и героизм – часть вашей повседневной работы, требующей колоссальной самоотдачи. Своей самоотверженной службой вы доказали, что вам по плечу любые, даже самые трудные задачи. В сложных обстоятельствах вы неизменно демонстрируете компетентность, умение действовать организованно и эффективно. Выражаю вам искреннюю благодарность за самоотверженный труд и преданность своему делу. Уверен, профессионализм и опыт будут и впредь помогать вам в решении стоящих перед вами важных и ответственных задач», говорится в поздравлении.