Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сегодня своим указом установил дополнительные выплаты отдельным работникам системы здравоохранения на период осуществления мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции

Речь о сотрудниках «Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», которые осуществляют деятельность в условиях повышенной опасности заражения, имеют непосредственный контакт с лицами, у которых диагноз уже подтвержден или под подозрением, а также работающим с биологическим материалом, полученным от указанных лиц. Также ежемесячные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку предусмотрены для тех, кто обеспечивает работу учреждения. Суммы варьируются от двадцати до пятидесяти тысяч рублей – в зависимости от уровня опасности и занимаемых должностей. Правительству КБР поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа — за счет бюджетных и внебюджетных источников. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня и распространяется на правоотношения, возникшие с первого марта 2020 года.