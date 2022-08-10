Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел совещание с Правительством республики

В ходе заседания рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона. Особое внимание было уделено вопросам оплаты труда. По итогам первых 5 месяцев среднемесячная номинальная заработная плата работников в целом по экономике составила 32734,3 рубля и выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 8,3%. С 1 августа вновь на 10% повышается уровень заработной платы работникам бюджетной сферы. Продолжается работа по существенному повышению уровня доходов населения и доведению данного показателя до уровня не ниже общероссийского. Также занимаемся вопросами занятости населения, борьбы с безработицей.