Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил жителей республики с Днем семьи, любви и верности

Сегодня в нашей стране отмечают День семьи, любви и верности, установленный Указом Президента России Владимира Путина. Жителей республики с этим праздником поздравил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
“Придание этой дате статуса официального праздника подчеркивает особую роль семьи и традиционных ценностей для сохранения здорового общества. Общества, способного передавать из поколения в поколение понятия верности, любви к своей семье, к своему дому, к Отечеству. Это неразрывные понятия, которые можно беречь, только сохраняя институт семьи как наиважнейшую часть социума.
Сегодня принимаются меры по увеличению видов и размеров социальной поддержки, активно идет процесс модернизации и повышения доступности и качества образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, санаторно-курортных возможностей, формирования комфортной среды и ее благоустройства.
Ценность семьи, традиции уважения к старшим, любви и заботы о детях всегда были и остаются крепкой основой нашего общества, залогом успешного развития нашей республики и страны. Искренне поздравляю вас с этим прекрасным, теплым праздником! Здоровья, добра, счастья и благополучия в каждый дом!” - говорится в поздравлении главы республики.
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