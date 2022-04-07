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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил коллектив МФЦ КБР с 10-летием со дня образования

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил коллектив МФЦ КБР с 10-летием со дня образования

07.04.2022 | 10:52
"Уважаемые сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики»! Поздравляю с первым значительным рубежом, который вы преодолели, -  10-летием с момента открытия первого офиса центра государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики. За прошедшие годы ваше учреждение и его коллектив, выполнили колоссальный объем работы, внесли значительный вклад в совершенствование системы госуслуг региона и страны в целом. Сегодня каждый житель республики может получить государственные услуги для решения различных жизненных ситуаций в шаговой доступности и по принципу «одного окна». За прошедшие 10 лет произошёл значительный количественный и качественный рывок, что подтверждается показателями деятельности МФЦ, в том числе на федеральном уровне. Коллектив неоднократно становился победителем Всероссийского конкурса на звание «Лучший МФЦ Российской Федерации», Республика вошла в число регионов с высокой степенью эффективности деятельности по оценке выполнения высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». Уверен, сотрудники МФЦ и впредь ответственно и с полной самоотдачей будут выполнять поставленные перед ними важные задачи, активно содействовать реализации стратегии развития республики, улучшения качества жизни людей. Желаю вам успехов, неиссякаемой энергии, профессионального роста, достижения новых высот на благо родной Кабардино-Балкарии и России" - говорится в поздравлении Казбека Кокова.
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