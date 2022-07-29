home
Главная
>
Новости
>
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков побывал с рабочей поездкой в Херсонской области

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков побывал с рабочей поездкой в Херсонской области

29.07.2022 | 17:20
Визит в город Скадовск, над которым республика взяла шефство, руководитель региона начал с возложения цветов к Вечному огню. Этот символ памяти был вновь зажжен девятого мая этого года – впервые за последние восемь лет. Делегация посетила социальные объекты и многоэтажный дом, который пострадал от ракетного удара ВСУ. По поручению Главы Кабардино-Балкарии местным жителям передали больше 20 тонн продуктов питания, медикаменты, предметы первой необходимости, бытовую технику и компьютеры для школы. Также решено, что при участии Кабардино-Балкарии в Скадовском районе создадут многофункциональный центр предоставления государственных услуг, а 500 детей из этих мест отдохнут на курортах нашей республики. https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных