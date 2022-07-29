Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков побывал с рабочей поездкой в Херсонской области

Визит в город Скадовск, над которым республика взяла шефство, руководитель региона начал с возложения цветов к Вечному огню.
Этот символ памяти был вновь зажжен девятого мая этого года – впервые за последние восемь лет. Делегация посетила социальные объекты и многоэтажный дом, который пострадал от ракетного удара ВСУ.
По поручению Главы Кабардино-Балкарии местным жителям передали больше 20 тонн продуктов питания, медикаменты, предметы первой необходимости, бытовую технику и компьютеры для школы.
Также решено, что при участии Кабардино-Балкарии в Скадовском районе создадут многофункциональный центр предоставления государственных услуг, а 500 детей из этих мест отдохнут на курортах нашей республики.
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