Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков обратился к жителям региона в связи с Ураза-байрам и Днем памяти жертв Кавказской войны

С прошедшей субботы республика перешла к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Ситуация с распространением инфекции стабилизировалась. Рост заболеваемости есть, но замедлился. Самое главное – он не носит резкого прогрессирующего характера, отметил Глава республики. Принятые меры дали результат. За последние 10 дней наблюдается положительная тенденция. За прошедшие сутки выявлено 66 новых случаев инфицирования в республике, в предыдущие дни примерно столько же – менее 70. Вместе с тем ситуация с инфекцией не разрешилась. Казбек Коков подчеркнул, что придется жить с ней определенное время, адаптироваться, проводить профилактику, резервировать ресурсы, чтобы оперативно реагировать на изменения и не допустить повторных всплесков инфекции. Стабилизация ни в коем случае не означает, что можно расслабиться и начать пренебрегать мерами противоэпидемической защиты. Это может привести не только к откату ситуации назад, но и ее серьезному усугублению.

Впереди памятные и праздничные дни. День памяти жертв Кавказской войны всегда сопровождался в республике массовыми мероприятиями, а праздник Ураза Байрам – посещением родственников, празднованием в большом кругу близких людей, друзей и знакомых. Но в текущей ситуации, подчеркнул Глава КБР, мы не можем себе этого позволить. Нужно воздержаться, провести эти выходные дни в кругу семьи, для нашего же блага, ради здоровья родных и близких, поберечь себя и особенно наших старших. Соответствующая позиция обозначена и Духовным управлением мусульман КБР. Казбек Коков обратился к жителям республики с просьбой продолжать проявлять аккуратность в соблюдении мер профилактики. В период майских праздников это удалось и позволило приступить к постепенному снятию ограничений. «Давайте в предстоящие дни проявим осторожность, постараемся сохранить положительную тенденцию в отступлении инфекции и создадим условия для перехода республики к следующему этапу отмены ограничительных мер», — призвал Глава КБР.