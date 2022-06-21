Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков дал интервью информационному агентству “Интерфакс”

Руководитель республики рассказал журналистам об участии делегации Кабардино-Балкарии в Петербургском международном экономическом форуме, об инвестиционных проектах и перспективах развития региона. “Экономический форум прошел для нас насыщенно и продуктивно”, - отметил Казбек Коков. Были подписаны важные соглашения в сфере гидроэнергетики, туризма, жилищно-коммунального комплекса, спортивной инфраструктуры, IT-направлений. В частности, в области туризма заключен контракт на строительство гостиничного комплекса на сумму 900 млн рублей. Обсуждался вопрос создания в республике сети модульных отелей. Сельское хозяйство – одно из ключевых направлений развития Кабардино-Балкарии, добавил Казбек Коков. По итогам прошлого года объем производства в этой отрасли вырос на 10 процентов, товаров произвели на сумму около 70-ти миллиардов рублей. Активно развивается интенсивное садоводство и овощеводство. Акцент – на совершенствовании системы орошения. В минувшем году в республике ввели в эксплуатацию 10 тысяч гектаров поливных площадей. Глава региона подчеркнул: благодаря комплексной поддержке со стороны правительства России и действиям на уровне республики в Кабардино-Балкарии объемы производства не только сохраняются, но и растут.