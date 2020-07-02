Глава Кабардино-Балкарии К.Коков проинспектировал ход строительства и реконструкции ряда объектов благоустройства и дорожной сети столицы республики

Капитальный ремонт улицы Кирова — от Атажукина до Идарова протяженностью более 5,5 км и улицы Канукоева от проспекта Ленина до Шогенцукова протяженностью почти полтора километра находится в активной стадии. На магистральных участках, ширина которых от 12 до 14 метров, будут обустроены современные системы водоотведения, уличного освещения, четыре кольцевые развязки, тротуары и пешеходные дорожки. Реконструкция одних из наиболее загруженных транспортных артерий Нальчика проводится в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Завершение строительства намечено на середину ноября, однако работы ведутся с опережением графика. В связи с досрочным завершением мероприятий в рамках указанного нацпроекта в Нальчике республика может рассчитывать на дополнительные средства, которые позволят уже в текущем году привести в нормативное состояние еще более восьми километров дорог столицы. Следующими объектами посещения стали скверы на улице Головко и проспекте Ленина. Проекты по их благоустройству были выбраны жителями города в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды». Так, обустройство одного из них приурочено к 75-летию Великой Победы и начато в июне- в день рождения выдающегося представителя нашей республики — адмирала Арсения Головко. Его бюст, над которым работает скульптор Станислав Катони, будет установлен в центральной части сквера. Казбек Коков встретился с инициаторами строительства — жителями близлежащих домов, поблагодарил их за активную общественную деятельность, высказанные замечания и предложения по дальнейшему развитию города. Аналогичный комплекс работ проводится в районе новой школы по проспекту Ленина. Здесь обустраиваются зеленые зоны и пешеходные дорожки, вдоль которых будут установлены скамейки, торшеры уличного освещения и малые архитектурные формы. Все указанные объекты предполагается ввести в эксплуатацию уже в сентябре текущего года. В ходе рабочей поездки Глава КБР проинспектировал также строительство объекта водопроводных сетей и сооружений, которое ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Предусмотрены прокладка около 6 километров трубы от водозабора до пересечения улиц Кирова и Тарчокова и ремонт двух существующих резервуаров на водозаборе «Сухая Шалушка», что позволит увеличить мощности системы и обеспечить качественным водоснабжением многоквартирные дома в новом микрорайоне «Мей».