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Глава государства в режиме ВКС провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Глава государства в режиме ВКС провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

25.02.2022 | 22:17
Владимир Путин сегодня провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Основной темой обсуждения стал ход специальной военной операции на Украине. «Бандеровцы и неонацисты выставляют системы залпового огня прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути, они действуют так же, как террористы во всем мире: прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения», - сказал Владимир Путин. В то же время глава государства дал самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров.
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