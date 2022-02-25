Глава государства в режиме ВКС провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Владимир Путин сегодня провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Основной темой обсуждения стал ход специальной военной операции на Украине. «Бандеровцы и неонацисты выставляют системы залпового огня прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути, они действуют так же, как террористы во всем мире: прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения», - сказал Владимир Путин. В то же время глава государства дал самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров.