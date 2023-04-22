Глава администрации Майского района Татьяна Саенко удостоена звания лучшей женщины - руководителя

Церемонию посвятили Дню местного самоуправления, который в России отмечают 21-го апреля.
Исполнительный директор Ассоциации выполнил почетную миссию: вручил диплом победительнице конкурса на звание лучшей женщины- руководителя. Обладательницей титула стала глава администрации Майского района Татьяна Саенко.
В Майском районе около 130-ти человек работают в органах местного самоуправления. Это депутаты, муниципальные служащие... Их тоже чествовали в этот день – вручали почетные грамоты и благодарности. В честь Дня местного самоуправления дети подготовили концерт.
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