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Глава администрации Майского района Татьяна Саенко удостоена звания лучшей женщины - руководителя

Глава администрации Майского района Татьяна Саенко удостоена звания лучшей женщины - руководителя

22.04.2023 | 10:56
Церемонию посвятили Дню местного самоуправления, который в России отмечают 21-го апреля. Исполнительный директор Ассоциации выполнил почетную миссию: вручил диплом победительнице конкурса на звание лучшей женщины- руководителя. Обладательницей титула стала глава администрации Майского района Татьяна Саенко. В Майском районе около 130-ти человек работают в органах местного самоуправления. Это депутаты, муниципальные служащие... Их тоже чествовали в этот день – вручали почетные грамоты и благодарности. В честь Дня местного самоуправления дети подготовили концерт.   https://t.me/vestikbr
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