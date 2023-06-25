Гипсовый завод в Тырныаузе возобновит производство

Речь – о селепропускном лотке в Тырныаузе, который оказался засорен в результате недавних ливней и их последствий. Расчищают его ежедневно, вся техника в наличии, проинформировали председателя правительства. Затем Алий Мусуков посетил Дворец культуры. На ремонт здания, замену оборудования и благоустройство территории запланировали около 120 миллионов рублей. Часть средств направят на реконструкцию монумента воинам, павшим в годы Великой Отечественной О подробностях рассказал руководитель администрации Эльбрусского района Курман Соттаев. Алий Мусуков осмотрел третью тырныаузскую школу, в которой сейчас капремонт, а также встретился с жителями многоэтажек, где заменили лифты... Еще одна серьезная причина поездки премьер-министра в Эльбрусский район – предстоящая расконсервация гипсового завода. Бедыкское месторождение находится в 25 км от Тырныауза. Производство экологически чистых стройматериалов здесь было заморожено в 2018-м. В мае этого года имущество завода приобрел инвестор. В республике создали правительственную рабочую группу по запуску предприятия. На сегодня в запасах – больше 20 миллионов тон гипсового камня. До 2018-го здесь добывали до ста тысяч тонн сырья в год. После запуска цифра должна вырасти в четыре с половиной раза. Собираются обеспечивать потребности республики в такого рода стройматериалах, а также отправлять их в другие регионы. Линии переоборудуют, а ассортимент расширят, к примеру, начнут выпускать альтернативу гипсокартону. Тырныаузское предприятие в свое время производило продукцию, входящую в «100 лучших товаров России». Перезапуск этого завода обеспечит не только дополнительные рабочие места, но и новые поступления налогов в бюджет республики. Это укрепит экономику региона, помимо этого, будет способствовать импортозамещению продукции в строительной отрасли в масштабах всей страны»