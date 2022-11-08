Гидрометзавод в Нальчике остановит производство до конца 2022 года

Гидрометзавод в Нальчике остановит производство – поэтапно до конца 22 года. Решение об этом приняли сегодня на заседании cовета директоров предприятия, в котором приняли участие представители Кабардино-Балкарии. Такую информацию публикует телеграм-канал “Патриот КБР”.
Речь идет об остановке основного производства оксидов вольфрама и молибдена, которое загрязняет атмосферу. Работу той части производства, где нет химических процессов, а значит – вредных выбросов, предполагается сохранить.
Главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым также дано поручение о трудоустройстве 250 человек попадающих под сокращение в связи с остановкой производства.
Напомним, о том, что предприятие “Гидрометаллург” остановит производство руководитель региона сообщил на внеочередном заседании республиканского Парламента, которое состоялось 3-го ноября.
Тогда же Казбек Кокков подчеркнул, что в ближайшее время будет готова дорожная карта по прекращению деятельности завода.
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