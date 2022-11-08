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Гидрометзавод в Нальчике остановит производство до конца 2022 года

Гидрометзавод в Нальчике остановит производство до конца 2022 года

08.11.2022 | 22:44
Гидрометзавод в Нальчике остановит производство – поэтапно до конца 22 года. Решение об этом приняли сегодня на заседании cовета директоров предприятия, в котором приняли участие представители Кабардино-Балкарии. Такую информацию публикует телеграм-канал “Патриот КБР”. Речь идет об остановке основного производства оксидов вольфрама и молибдена, которое загрязняет атмосферу. Работу той части производства, где нет химических процессов, а значит – вредных выбросов, предполагается сохранить. Главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым также дано поручение о трудоустройстве 250 человек попадающих под сокращение в связи с остановкой производства. Напомним, о том, что предприятие “Гидрометаллург” остановит производство руководитель региона сообщил на внеочередном заседании республиканского Парламента, которое состоялось 3-го ноября. Тогда же Казбек Кокков подчеркнул, что в ближайшее время будет готова дорожная карта по прекращению деятельности завода.   https://t.me/vestikbr
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