Гидрометцентр прогнозирует потепление в КБР

Время дождей подходит к концу… В ближайшие дни в Кабардино-Балкарии ожидают не только прекращение осадков, но и потепление в дневные часы. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Холодный северный циклон, который оказывал влияние на метеоусловия практически всю прошлую неделю, постепенно уступает место теплым воздушным массам. Благодаря этому на территории региона должна установиться комфортная и сухая погода.
Антициклон в республике будет действовать ближайшие три-четыре дня. После возможны перемены. Метеорологи подчеркивают, такие температурные качели соответствуют климатической весне региона.
