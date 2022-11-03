Гидрометцентр прогнозирует похолодание на территории Кабардино-Балкарии

Дождь на равнине, мокрый снег в горах – Гидрометцентр прогнозирует похолодание на территории республики.
По данным синоптиков, ближайшие дни Кабардино-Балкария окажется под влиянием холодного фронта, который движется с северо-востока.
Периодически на территорию республики поступает холодный воздух, который сопровождается дождями, а в горных районах снегопадами. При прохождении фронта усиливается и ветер до 15-ти, 20-ти метров в секунду.
Температура воздуха до конца рабочей недели в ночные часы от 0 до 5 градусов тепла, днем +9...14.
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