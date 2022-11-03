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Гидрометцентр прогнозирует похолодание на территории Кабардино-Балкарии

Гидрометцентр прогнозирует похолодание на территории Кабардино-Балкарии

03.11.2022 | 16:26
Дождь на равнине, мокрый снег в горах – Гидрометцентр прогнозирует похолодание на территории республики. По данным синоптиков, ближайшие дни Кабардино-Балкария окажется под влиянием холодного фронта, который движется с северо-востока. Периодически на территорию республики поступает холодный воздух, который сопровождается дождями, а в горных районах снегопадами. При прохождении фронта усиливается и ветер до 15-ти, 20-ти метров в секунду. Температура воздуха до конца рабочей недели в ночные часы от 0 до 5 градусов тепла, днем +9...14.   https://t.me/vestikbr
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