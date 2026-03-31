Гидрометцентр предупредил о неустойчивой погоде в КБР до конца недели

В Кабардино-Балкарии до конца недели сохранится неустойчивая погода. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
Через территорию республики один за другим проходят циклоны с атмосферными фронтами. Они-то и приносят с собой дожди: в разных районах от небольших до умеренных, а в горах с мокрым снегом. При этом температура остается плюсовой. К слову, сейчас она превышает климатическую норму на 5-7 градусов, отмечают синоптики. В Гидрометцентре подчеркивают, такая погода продержится до выходных.
