Герой России Владимир Шарпатов встретился с педагогами и учениками первой школы Старого Черека

Встреча прошла в рамках проекта “Равнение на Героев Отечества”. Гостя приветствовали в торжественной обстановке: стихами, песнями, танцами… Диалог продолжили в актовом зале школы. Сначала учащиеся рассказали, насколько знакомы с биографией Героя России. Владимир Шарпатов – прототип главного героя фильма “Кандагар”. В киноленте воссоздали историю российского экипажа, который в середине 90-х был захвачен в плен в Афганистане, но сумел вернуться на родину на своем же самолете. Летчик рассказывал о задачах, которые выполнял в Афганистане. На встрече Владимир Шарпатов особо подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи и знание истории своей страны.