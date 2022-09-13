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Герой России Владимир Шарпатов встретился с педагогами и учениками первой школы Старого Черека

Герой России Владимир Шарпатов встретился с педагогами и учениками первой школы Старого Черека

13.09.2022 | 15:56
Встреча прошла в рамках проекта “Равнение на Героев Отечества”. Гостя приветствовали в торжественной обстановке: стихами, песнями, танцами… Диалог продолжили в актовом зале школы. Сначала учащиеся рассказали, насколько знакомы с биографией Героя России. Владимир Шарпатов – прототип главного героя фильма “Кандагар”. В киноленте воссоздали историю российского экипажа, который в середине 90-х был захвачен в плен в Афганистане, но сумел вернуться на родину на своем же самолете. Летчик рассказывал о задачах, которые выполнял в Афганистане. На встрече Владимир Шарпатов особо подчеркнул важность патриотического воспитания молодежи и знание истории своей страны.
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