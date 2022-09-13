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Герои России встретились со студентами КБГУ

Герои России встретились со студентами КБГУ

13.09.2022 | 15:53
Равнение на Героев! Патриотическая акция, инициированная Национальной Ассоциацией офицеров запаса Вооруженных Сил “Мегапир”, продолжается. Сегодня в ее рамках прошла встреча в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Со студентами общались командир атомной подводной лодки, капитан 1 ранга Владимир Терехов, военный летчик, полковник Владимир Алимов и военный разведчик, полковник Валерий Куков. В диалоге с Героями России приняли участие около 300 человек – студенты и преподаватели, ветераны боевых действий, представители общественных и молодежных организаций. Говорили о патриотизме, о подвигах старших поколений и возможности сейчас внести свой вклад в укрепление могущества нашей страны. На сегодняшний день в стране свыше 600 Героев России. Это звание многие получили посмертно, отметили на встрече. Собравшиеся с неподдельным интересом слушали истории военнослужащих, задавали вопросы. Участникам также показали фильм о Героях Советского Союза и Российской Федерации. Представитель Национальной Ассоциации “Мегапир” в Кабардино-Балкарии Жашарбек Аттаев отметил, во все времена героизм и мужество российских воинов, мощь и слава российского оружия были неотъемлемой частью сильного государства.
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