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Герои России встретились со школьниками Нальчика

Герои России встретились со школьниками Нальчика

14.09.2022 | 15:35
Герои России, которые в эти дни находятся в Кабардино-Балкарии, сегодня побывали в 33-й школе Нальчика. Здесь прошла встреча со учащимися из всех образовательных учреждений столицы республики. Напомним, гости приехали в регион в рамках проекта “Равнение на Героев Отечества”. Его авторы – Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа и Кабардино-Балкарское представительство общественной организации “МЕГАПИР”. В школе в торжественной обстановке прошла церемония принятия в юнармейцы. Больше 200 юношей и девушек дали присягу общественной организации и исполнили ее гимн. А гости сегодня же посетили стелу “Нальчик – Город воинской славы” в Ореховой роще. Герои России и общественники почтили память погибших в годы Великой Отечественной минутой молчания, к монументу возложили живые цветы.
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