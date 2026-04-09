Георгиевское полотно развернули в Баксане: продолжается патриотическая акция «Эстафета памяти»

В Кабардино-Балкарии продолжается героико-патриотическая акция «Эстафета памяти». Уже не первый год ее проводят незадолго до Дня Победы. Юнармейцы и волонтеры Баксана развернули Георгиевское полотно — как символ бесконечной гордости и признательности. Здесь же ленту передали представителям Эльбрусского района.
Главный символ акции «Эстафета памяти» – Георгиевская лента. В этом году ее длина составляет 81 метр – ровно по количеству лет со дня окончания Великой Отечественной. По традиции полотно передают из одного муниципалитета в другой.
В Баксане торжественную церемонию провели на мемориальном комплексе «Вечный огонь Славы» городского округа. Участникам Эстафеты напомнили, цель акции – сохранить историческую память о подвиге советского народа, который жизнь положил на алтарь Победы над фашизмом.
На церемонии говорили и о героизме нынешних защитников Отечества – участников специальной военной операции. В рамках акции подготовили музыкальную программу: детские муниципальные коллективы выступали с патриотическими композициями.
«Эстафету памяти» ежегодно организовывает министерство по делам молодежи Кабардино-Балкарии. В этот раз юнармейцы и волонтеры из Баксана передали масштабное полотно Георгиевской ленты Эльбрусскому району.
Память павших героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. После к мемориальным плитам «Вечный огонь Славы» возложили живые цветы.
