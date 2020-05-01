География расширяется: COVID-19 выявлен в 108 населенных пунктах КБР

В Кабардино-Балкарии наряду с увеличением количества зараженных, расширилась и география распространения вируса. За минувшую неделю новые случаи были выявлены еще в 7 населённых пунктах. Теперь их 108.

Общая статистика по республике зафиксировала за прошедшую неделю плюс 510 зараженных. Если 18 мая количество инфицированных составляло 1 824 человек, то 25 мая уже превысило 2 300.

В муниципалитетах число заболевших коронавирусом увеличилось на десятки. В Эльбрусском районе по данным на самое начало минувшей недели был зарегистрирован 41 заболевший, сейчас — 47, и это самый низкий показатель по муниципалитетам. С 97 до 108 человек выросло число инфицированных в Прохладном и Прохладненском районе. 11 новых случаев заражения за прошедшую неделю зафиксировали в Зольском районе. В Лескенском – 16, в Майском – 17. В Урванском районе количество заболевших увеличилось на 30 с лишним человек, в Терском – почти на 40.

На третьем месте по количеству больных с диагнозом коронавирусная инфекция – Чегемский район, здесь 294 человека, на втором – Баксан и Баксанский – на 4 больше. На первом месте – Нальчик. Число инфицированных в столице республики и близлежащих селах перевалило за 900. Если 18 мая было подтверждено 647 случаев, то 25 мая их было уже 918.

С середины мая Кабардино-Балкария начала поэтапный выход из режима самоизоляции. Работают парикмахерские, салоны красоты, открыты промышленные магазины площадью до 400 квадратных метров. Для большинства жителей разрешены прогулки на свежем воздухе. Но в качестве обязательных мер сохраняется использование масок в магазинах и на общественном транспорте, режим самоизоляции для людей старше 65-ти и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Последние несколько дней кривая заражения медленно, но уверенно ползет вверх. Поэтому врачи по-прежнему призывают по возможности оставаться дома, ограничивать личные встречи и не забывать пользоваться защитными средствами.