Газета «Кабардино-Балкарская правда» отмечает 100-летний юбилей





Сегодня юбилей отмечает старейшее средство массовой информации Кабардино-Балкарии – газета «Кабардино-Балкарская правда». Печатному изданию исполнилось 100 лет. «Красная Кабарда», «Карахалк», «Ленинский путь», «Социалистическая Кабардино-Балкария» — главное печатное издание республики сменило много названий. Свое нынешнее имя газета получила в 1957-м. «Кабардино-Балкарская правда» — это о политике, обществе, социальной сфере, культуре и спорте. Целый век она рассказывает читателям о главных событиях в республике и о людях, живущих в ней. Объективность и нравственность – именно эти принципы заложили те, кто стоял у истоков. Нынешние журналисты «КБП» говорят, что придерживаются таких же правил. А еще – делать все, чтобы читатели получали важную и нужную информацию, писать интересно, сохраняя при этом литературный язык. «Кабардино-Балкарская правда» — издание, которое востребовано как среди людей, работающих во власти, так и среди учителей, врачей, артистов. В советские годы тираж газеты приближался к 80-ти тысячам экземпляров. Конечно, периодических изданий тогда было немного. Но и профессиональный уровень авторов был всегда на высоте. Сейчас, в век интернета, свежие выпуски можно найти и онлайн.

Вековой юбилей сотрудники газеты – а это не только журналисты и редакторы, а еще корректоры, верстальщики, технический персонал – отмечают на рабочем месте. Сегодня, как и сто лет назад, в свет вышел очередной номер. В честь грандиозного события – в цветном и праздничном оформлении.