Футбольный турнир «Все вместе» проходит в Нальчике при участии ЦСКА

В Нальчике проходит турнир по футболу «Все вместе». Фестиваль организовал профессиональный футбольный клуб ЦСКА совместно с профильной спортивной школой Нальчика. В турнире участвуют лучшие юные атлеты.
Захар Чуть-Ды приехал из Краснодарского края. Ему всего девять, но футболом занимается уже четыре года. На этом турнире вместе с командой одержал победу. Говорит, этому успеху во многом обязаны наставнику.
Фестиваль «Все сюда» – это поиск талантливой молодежи. В программе соревнований – не только матчи, но и мастер-классы, а также контрольные тесты. Дети в возрасте от 8 до 13 лет проходят отбор под руководством тренеров и методистов профессионального футбольного клуба ЦСКА.
В Кабардино-Балкарии соревнования проводят в третий раз. Специалисты уверены: такое партнерство дает развитию футбола дополнительный импульс и позволяет столичному клубу находить будущих звезд в нашей республике.
Фестиваль «Все сюда» организовали ЦСКА совместно со спортивной школой по футболу Нальчика. 16 команд разделили на четыре группы. Каждый матч – по 20 минут. За это время юные полузащитники, защитники и голкиперы должны были успеть проявить все свои навыки и умения. География турнира широкая: встречались клубы из Москвы, Элисты, Новороссийска и Ставрополья, Владикавказа и Махачкалы, Нальчика и Баксана.
Фестиваль рассчитан несколько дней. Уже завтра организаторы проведут семинар, на котором обсудят актуальные аспекты детско-юношеского футбола. Участвовать будут тренеры из нашей республики. Представители ЦСКА поделятся опытом в вопросах набора в академию, а также методиками адаптации юных спортсменов. Для самих же футболистов этот турнир – возможность получить бесценный опыт. Итоги турнира подведут 26 марта, где назовут имя лучшей команды турнира.
https://t.me/vestikbr