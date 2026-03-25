Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Футбольный турнир «Все вместе» проходит в Нальчике при участии ЦСКА

25.03.2026 | 14:10
В Нальчике проходит турнир по футболу «Все вместе». Фестиваль организовал профессиональный футбольный клуб ЦСКА совместно с профильной спортивной школой Нальчика. В турнире участвуют лучшие юные атлеты. Захар Чуть-Ды приехал из Краснодарского края. Ему всего девять, но футболом занимается уже четыре года. На этом турнире вместе с командой одержал победу. Говорит, этому успеху во многом обязаны наставнику. Фестиваль «Все сюда» – это поиск талантливой молодежи. В программе соревнований – не только матчи, но и мастер-классы, а также контрольные тесты. Дети в возрасте от 8 до 13 лет проходят отбор под руководством тренеров и методистов профессионального футбольного клуба ЦСКА. В Кабардино-Балкарии соревнования проводят в третий раз. Специалисты уверены: такое партнерство дает развитию футбола дополнительный импульс и позволяет столичному клубу находить будущих звезд в нашей республике. Фестиваль «Все сюда» организовали ЦСКА совместно со спортивной школой по футболу Нальчика. 16 команд разделили на четыре группы. Каждый матч – по 20 минут. За это время юные полузащитники, защитники и голкиперы должны были успеть проявить все свои навыки и умения. География турнира широкая: встречались клубы из Москвы, Элисты, Новороссийска и Ставрополья, Владикавказа и Махачкалы, Нальчика и Баксана. Фестиваль рассчитан несколько дней. Уже завтра организаторы проведут семинар, на котором обсудят актуальные аспекты детско-юношеского футбола. Участвовать будут тренеры из нашей республики. Представители ЦСКА поделятся опытом в вопросах набора в академию, а также методиками адаптации юных спортсменов. Для самих же футболистов этот турнир – возможность получить бесценный опыт. Итоги турнира подведут 26 марта, где назовут имя лучшей команды турнира.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных