Функционал единого номера “122” расширили

Функционал единого номера “122” в прошлом году расширили. “Перезагрузка” повысила социальную значимость проекта, убеждены в министерстве цифрового развития республики.
В конце 2020-го номер использовали для консультирования граждан по вопросам, связанным с ковидом, начиная от записи к врачу и вызова специалистов на дом, вплоть до рекомендаций, как защититься от болезни.
В 2022-м возможности службы увеличили: по бесплатному номеру смогли звонить и те, кто интересовался сведениями о частичной мобилизации.
Специалисты обработали около четырех тысяч звонков, связанных с мобилизацией. Линия продолжает работать, притом круглосуточно. К тому же по номеру “122” могут обратиться люди, приехавшие из Донбасса. Им ответят на вопросы о размещении, медицинской помощи и получении социальных услуг.
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