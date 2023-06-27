home
Главная
>
Новости
>
ФСБ задержала жителя Нальчика за попытку примкнуть к ВСУ

ФСБ задержала жителя Нальчика за попытку примкнуть к ВСУ

27.06.2023 | 10:34
ФСБ задержала по подозрению в госизмене гражданина России, пытавшегося выехать на Украину, чтобы вступить в одно из вооруженных формирований ВСУ. На территории Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника. Установлено, что задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ. Он установил контакт с членом военизированного подразделения, входящего в состав ВСУ, и, следуя его инструкциям, приобрел медикаменты, в том числе обезболивающие, транквилизирующие и психотропные, после чего осуществил попытку выезда на Украину через Белоруссию, во время которой его задержали. Следственные органы ФСБ России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ "Приготовление к госизмене".   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных