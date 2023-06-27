ФСБ задержала жителя Нальчика за попытку примкнуть к ВСУ

ФСБ задержала по подозрению в госизмене гражданина России, пытавшегося выехать на Украину, чтобы вступить в одно из вооруженных формирований ВСУ.
На территории Нальчика Кабардино-Балкарской Республики пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника. Установлено, что задержанный планировал вступить в ряды одного из вооруженных формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооруженных сил РФ.
Он установил контакт с членом военизированного подразделения, входящего в состав ВСУ, и, следуя его инструкциям, приобрел медикаменты, в том числе обезболивающие, транквилизирующие и психотропные, после чего осуществил попытку выезда на Украину через Белоруссию, во время которой его задержали.
Следственные органы ФСБ России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ст. 275 УК РФ "Приготовление к госизмене".
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