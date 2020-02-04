Фронтовикам и блокадникам вручили медали в честь 75 -летия Победы

Сегодня в Совете ветеранов Нальчика первой группе фронтовиков и блокадников вручили юбилейные медали в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Памятные награды собравшимся передал Советник Главы администрации городского округа Сосланбек Бетрозов. До конца месяца такие юбилейные медали получат еще около 900 жителей республики- ветераны и инвалиды Великой Отечественной, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей и блокадники. По последним данным в Кабардино-Балкарии проживает 101 фронтовик, половина из них — в Нальчике.