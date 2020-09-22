Фридайвер из Рязани установила рекорд на Голубом озере

Ольга Давыдова совершила погружение в Голубое озеро на глубину 65 метров без акваланга с задержкой дыхания.Рекорд установлен впервые в мире.

При погружении человека на глубину больше 30 метров давление на его тело утраивается, сердцебиение замедляется до 40 процентов, это в три раза медленнее, чем у пациента в коме, потребление организмом кислорода снижается, а легкие сжимаются до размеров обычного спортивного мячика.

Для Ольги такие нагрузки дело привычное. Этим экстремальным видом спорта женщина занимается уже не первый год. Она член российской сборной по фридайвингу, чемпионка страны-2019 и обладательница двух национальных рекордов по нырянию в глубину по версии Всемирной конфедерации подводной деятельности. В этом году Давыдова получила золотую медаль седьмого открытого чемпионата «Глубина–2020», спустившись на 45 метров без ласт. Следили за процессом международные рефери, а записывали фото- и видеокамеры. На берегу дежурила бригада врачей, на экстренный случай, а в воде, на разных глубинах, — аквалангисты и страхующие дайверы.

Две с половиной минуты под водой и… рекорд установлен.

Поздравления от группы поддержки, овации восхищенных зрителей и гордость за личную победу над собой и стихией. Теперь Ольге Давыдовой предстоит еще два дня испытаний и две попытки установить новые рекорды.

«Мы будем нырять в моноласте и без ласт. Соответственно, чуть разные глубины и разные дисциплины. Я думаю, они также будут удачными, потому что мы достаточно долго готовились к этому», — говорит Дмитрий Спиридонов, председатель Рязанской областной федерации подводного спорта.

Если самочувствие спортсмена будет хорошим, очередное погружение в Голубое озеро состоится сегодня. На третий рекорд Ольга Давыдова пойдет в предстоящую пятницу.