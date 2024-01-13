Фрегат «Адмирал Головко» прибыл в Североморск

Фрегат «Адмирал Головко» прибыл в свой постоянный пункт базирования – Североморск. Об этом сообщили в Минобороны.
Военный корабль назвали в честь уроженца Прохладного, командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной Арсения Головко. На торжественной церемонии отметили, что фрегат создан с использованием самых передовых технологий.
Он оснащен высокоточным ракетным оружием, в том числе новым гиперзвуковым. Это поднимает боевые возможности надводных сил России на принципиально новый уровень, добавили в министерстве.
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