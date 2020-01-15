Фотовыставка «Птицы Кабардино-Балкарии» Хасана Журтова

Сегодня в музее ИЗО открылась выставка фотографа и автора фотоальбома «Птицы Кавказа» Хасана Журтова. Основная тематика представленных работ – птицы. Все они сфотографированы на территории Кабардино-Балкарии. Это не только обычные для Европейской России птицы, снятые на территории КБР, но и фотографии 13 новых и крайне редких видов, зафиксированных автором с 2012 года. Они утверждены Северокавказской орнофаунистической комиссией. Всего в коллекции фотографа их около 200 видов.