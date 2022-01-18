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Фотоловушки в лесах Кабардино-Балкарии зафиксировали дикого леопарда

Фотоловушки в лесах Кабардино-Балкарии зафиксировали дикого леопарда

18.01.2022 | 16:08
Леопард, вероятно, пришел из другой страны. Об этом журналистам рассказали в российском подразделении Всемирного фонда дикой природы. Теперь ученые рассчитывают, что зверь встретится с одной из самок, которую вырастили в Сочи и выпустили в леса несколько лет назад. Не исключено, что именно она и привлекла сородича. Если встреча произойдет, это будет большой прорыв, поскольку на российском Кавказе может появиться потомство леопардов – впервые за долгое время. Исследователи собираются разместить больше фотоловушек, чтобы фиксировать передвижения животных. Программу по восстановлению численности переднеазиатского леопарда реализует Минприроды России при участии нескольких крупных общественных организаций.
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