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Фотоальбом «Кабардино-Балкария: природный курорт, всероссийская здравница, туристическая Мекка удостоен трех наград

Фотоальбом «Кабардино-Балкария: природный курорт, всероссийская здравница, туристическая Мекка удостоен трех наград

22.06.2023 | 12:42
На книжном фестивале «Красная площадь» во время подведения итогов конкурса «Лучшие книги года 2022», который проводится ассоциацией книгоиздателей России, двухтомник отметили в номинации «Лучшая книга о России». Всего на победу в 12 номинациях претендовало 512 изданий из 49 регионов России. Наградили издание и на IV Межрегиональном фестивале-конкурсе «Книга года на родине П. И. Чайковского» среди книгоиздательских и полиграфических организаций.  Победа одержана в двух номинациях: «Лучшее художественно-графическое оформление издания» и «Лучшее краеведческое издание». Издательство Виктора и Марии Котляровых продолжает собирать награды, внося при этом значительный вклад в популяризацию красот, оздоровительных возможностей и туризма в республике. Как они сами признаются: «за каждым дипломом или грамотой - книга. В каждой книге - наша душа». Напомним, что совместный проект Минкурортов КБР и издательства Марии и Виктора Котляровых выпуска красочного издания, посвященного истории курортов и туризма Кабардино-Балкарии, реализован в 2022 году. Выход альбома приурочен к 100-летнему юбилею республики.  
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