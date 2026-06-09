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Форум «Сады России — 2026» стартовал в Минеральных Водах

Форум «Сады России — 2026» стартовал в Минеральных Водах

09.06.2026 | 12:20
В Минеральных Водах стартовал форум «Сады России – 2026». Участие в нем принимает и делегация Кабардино-Балкарии. Форум открыли на площадке восьмой Международной выставки «ПРО ЯБЛОКО 2026» в центре «МинводыЭКСПО». Посвятили его современным технологиям выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной продукции. Участниками стали представители власти, научных организаций, торговых сетей, а также производители и переработчики. Кабардино-Балкария сегодня – один из главных центров промышленного садоводства в России. Удерживать лидерские позиции помогают передовые технологии и уникальные природные условия. На форум делегация республики приехала за практическими результатами. В рамках центрального события встречи – Всероссийского совещания «Сады России» – эксперты обсудят качество посадочного материала, конкурентоспособность отечественных производителей и перспективы отрасли. Завершится выставка 11 июня.   https://t.me/vestikbr
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