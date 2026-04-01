«Формула воспитания»: в Республиканской гимназии обсудили идеи и решения для будущего поколения

«Формула воспитания»: в Республиканской гимназии обсудили идеи и решения для будущего поколения

01.04.2026 | 09:20
Формула воспитания: опыт, идеи, решения… Форум под таким названием провели в Республиканской многопрофильной гимназии. Встреча объединила более двух сотен специалистов сферы образования и молодежной политики. В планерном заседании участвовали руководители образовательных организаций, их заместители и советники, классные руководители, кураторы учебных групп, представители «Движения Первых», «Навигаторов детства» и Российского общества «Знания». Первое, что отметили собравшиеся: вопросы воспитания подрастающего поколения требуют не просто повышенного внимания, а непосредственного участия педагогов и наставников в судьбе каждого ребенка. Участники обсудили ключевые приоритеты в реализации и молодежной политики в регионе. Остановились на теме современных вызовов, с которыми сталкивается система образования сегодня. Участники обменивались опытом, обсуждали новые идеи и практики. В рамках форума также педагогам, которые внесли особый вклад в воспитание подрастающего поколения, вручили звания «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи РФ».   https://t.me/vestikbr
