«Формула воспитания»: в Республиканской гимназии обсудили идеи и решения для будущего поколения

Формула воспитания: опыт, идеи, решения… Форум под таким названием провели в Республиканской многопрофильной гимназии. Встреча объединила более двух сотен специалистов сферы образования и молодежной политики.
В планерном заседании участвовали руководители образовательных организаций, их заместители и советники, классные руководители, кураторы учебных групп, представители «Движения Первых», «Навигаторов детства» и Российского общества «Знания». Первое, что отметили собравшиеся: вопросы воспитания подрастающего поколения требуют не просто повышенного внимания, а непосредственного участия педагогов и наставников в судьбе каждого ребенка.
Участники обсудили ключевые приоритеты в реализации и молодежной политики в регионе. Остановились на теме современных вызовов, с которыми сталкивается система образования сегодня.
Участники обменивались опытом, обсуждали новые идеи и практики. В рамках форума также педагогам, которые внесли особый вклад в воспитание подрастающего поколения, вручили звания «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи РФ».
