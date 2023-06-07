Фонд «Защитники Отечества» в КБР опубликовал информацию о получении поддержки ветеранов СВО

В Фонд могут обратиться ветераны боевых действий, которые участвовали в спецоперации на территории ДНР, ЛНР, Украины, Запорожской и Херсонской областей и были уволены с военной службы. Помощь вправе получить и участники боевых действий в составе Вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов Народных республик, начиная с мая 2014 года.
Всемерную поддержку в Фонде обретут и члены семей участников СВО, погибших при выполнении боевых задач... Всем им положено комплексное и персональное сопровождение, обеспечение социальной адаптации, содействие в трудоустройстве, обучении и повышении квалификации.
Помимо этого в Фонде можно получить психолого-терапевтическую поддержку и юридическое содействие при оформлении мер соцподдержки. Также в числе приоритетных задач – адаптация жилых помещений инвалидов под индивидуальные потребности, помощь в оформлении либо восстановлении документов и обеспечении лекарствами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации, включая протезы.
Фонд готов содействовать в получении таких услуг как медицинская реабилитация, паллиативная помощь, санаторно-курортное лечение, надомный уход. Здесь же помогут получить статус ветерана боевых действий. Обращаться следует в Нальчике на ул. Кабардинскую, 160.
https://t.me/vestikbr