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Фонд «Защитники Отечества» в КБР опубликовал информацию о получении поддержки ветеранов СВО

Фонд «Защитники Отечества» в КБР опубликовал информацию о получении поддержки ветеранов СВО

07.06.2023 | 14:56
В Фонд могут обратиться ветераны боевых действий, которые участвовали в спецоперации на территории ДНР, ЛНР, Украины, Запорожской и Херсонской областей и были уволены с военной службы. Помощь вправе получить и участники боевых действий в составе Вооруженных сил ДНР, народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов Народных республик, начиная с мая 2014 года. Всемерную поддержку в Фонде обретут и члены семей участников СВО, погибших при выполнении боевых задач... Всем им положено комплексное и персональное сопровождение, обеспечение социальной адаптации, содействие в трудоустройстве, обучении и повышении квалификации. Помимо этого в Фонде можно получить психолого-терапевтическую поддержку и юридическое содействие при оформлении мер соцподдержки. Также в числе приоритетных задач – адаптация жилых помещений инвалидов под индивидуальные потребности, помощь в оформлении либо восстановлении документов и обеспечении лекарствами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации, включая протезы. Фонд готов содействовать в получении таких услуг как медицинская реабилитация, паллиативная помощь, санаторно-курортное лечение, надомный уход. Здесь же помогут получить статус ветерана боевых действий. Обращаться следует в Нальчике на ул. Кабардинскую, 160.   https://t.me/vestikbr
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