Фонд культуры КБР отпраздновал День единения народов Белоруссии и России





В республиканском Фонде культуры имени Владимира Ворокова провели праздник, посвященный Дню единения народов Белоруссии и России. В настоящее время в регионе проживает около полутора тысяч белорусов. Как отметил руководитель Национально-культурного центра «Сябры» Павел Сидорук, Кабардино-Балкария стала для них второй родиной, и наряду с коренными жителями, они также трудятся во благо республики. На встрече также напомнили о том, что Белоруссия – один из ключевых партнеров Кабардино-Балкарии в экономической сфере. За последние годы между республиками существенно вырос объем экспортно-импортных операций. Действуют также соглашения о сотрудничестве в научно-технической и социально-культурной сферах. Встреча была насыщена концертной программой. Участники читали стихи на разных языках, звучали популярные народные песни.