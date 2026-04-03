ФНС начнет автоматически отслеживать безналичные доходы выше 2,4 млн рублей в год

03.04.2026 | 09:20
Безналичные доходы россиян, превышающие лимит ежегодного незадекларированного дохода в 2,4 млн рублей, могут контролироваться автоматически. Об этом рассказали в министерстве финансов страны. Эту меру рассматривают в рамках расширения обмена данными о безналичных переводах физлиц между Центробанком России и Федеральной налоговой службой. Причем вместо действующего в настоящее время выборочного контроля предлагается переход к автоматизированному. Включаться он будет при срабатывании индикаторов риска осуществления предпринимательской деятельности без госрегистрации. Отправной точкой такого контроля станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в 2,4 млн рублей в год. Эта сумма соответствует максимальному доходу для самозанятого и предельного размера дохода физлица при применении нижней ставки НДФЛ в 13%. При этом переводы на личные счета от близких родственников не подпадут под контроль. Если ФНС установит, что переводы на карту – это не подарки, а оплата за услуги, товары или аренду, получателю грозит: доначисление НДФЛ, штраф за неуплату налога и другие меры.   https://t.me/vestikbr
