ФНС начнет автоматически отслеживать безналичные доходы выше 2,4 млн рублей в год

Безналичные доходы россиян, превышающие лимит ежегодного незадекларированного дохода в 2,4 млн рублей, могут контролироваться автоматически. Об этом рассказали в министерстве финансов страны.
Эту меру рассматривают в рамках расширения обмена данными о безналичных переводах физлиц между Центробанком России и Федеральной налоговой службой. Причем вместо действующего в настоящее время выборочного контроля предлагается переход к автоматизированному. Включаться он будет при срабатывании индикаторов риска осуществления предпринимательской деятельности без госрегистрации.
Отправной точкой такого контроля станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в 2,4 млн рублей в год. Эта сумма соответствует максимальному доходу для самозанятого и предельного размера дохода физлица при применении нижней ставки НДФЛ в 13%. При этом переводы на личные счета от близких родственников не подпадут под контроль.
Если ФНС установит, что переводы на карту – это не подарки, а оплата за услуги, товары или аренду, получателю грозит: доначисление НДФЛ, штраф за неуплату налога и другие меры.
