#РОССИЯТАНЦУЕТДОМА — масштабный флешмоб телеканала «Россия 1».





#РОССИЯТАНЦУЕТДОМА — масштабный флешмоб телеканала «Россия 1».

Флешмоб проходит в рамках шоу «Танцы со звездами». Это проект, в котором артисты со всей страны познают науку движений в такт с музыкой, а также соревнуются за звание профессионалов.

Теперь каждый россиянин может почувствовать себя на месте звезды. Учить жителей страны танцам будут хореографы и участники шоу. Видеоуроки станут появляться каждую неделю на сайте телеканала и в соцсетях.

Для участия во флешмобе необходимо выучить движения и записать видео, как вы танцуете, опубликовать его на своей странице и отметить хэштегом #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА. Лучшие ролики покажут на всю страну в программе «Прямой эфир».