Флаг России станет обязательным атрибутом официальных спортивных соревнований

Государственный флаг России обяжут размещать на всех официальных спортивных объектах и соревнованиях. Законопроект внесла вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Соответствующий документ прошел первое чтение.
В пояснительной записке указано: российские государственные символы не первый год дискриминируют на международной спортивной арене. Авторы считают, что спорт помогает формировать гражданскую идентичность и гордость за страну, поэтому триколор должен присутствовать на всех официальных спортивных объектах. Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Аналогичные требования ранее ввели для школ и учреждений молодежной политики.
