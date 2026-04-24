Флаг России станет обязательным атрибутом официальных спортивных соревнований

24.04.2026 | 13:00
Государственный флаг России обяжут размещать на всех официальных спортивных объектах и соревнованиях. Законопроект внесла вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Соответствующий документ прошел первое чтение. В пояснительной записке указано: российские государственные символы не первый год дискриминируют на международной спортивной арене. Авторы считают, что спорт помогает формировать гражданскую идентичность и гордость за страну, поэтому триколор должен присутствовать на всех официальных спортивных объектах. Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Аналогичные требования ранее ввели для школ и учреждений молодежной политики.   https://t.me/vestikbr
