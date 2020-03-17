Финансовая поддержка семей при рождении …





Сегодня в парламенте республики комитет по труду, социальной политике и здравоохранению обсудил вопросы улучшения демографической ситуации и материального положения семей, имеющих детей. Средствами материнского капитала в минувшем году распорядились больше 4600 семей. Семейный капитал на улучшение жилищных условий перечислили 4202 семьи, на образование детей 260 граждан, а 185 малообеспеченных семей за счет средств материнского семейного капитала направили на ежемесячную выплату. С января этого года выплата в размере 13707 рублей полагается малоимущим семьям при рождении третьего и последующих детей. Также на заседании комитета обсудили помощь супругам, страдающим бесплодием. Средства на эти цели направили из Фонда обязательного медицинского страхования. Региональный проект финансовой поддержки семей при рождении детей рассчитан на период по 24-й год. Из бюджетов разных уровней направят свыше 20-ти миллиардов рублей. Профильный комитет парламента намерен и в дальнейшем держать реализацию проекта на контроле.