Фильм режиссера из КБР Владимира Битокова включили в программу Венецианского кинофестиваля





Фильм режиссера из Кабардино-Балкарии Владимира Битокова «Мама, я дома» включили в программу Венецианского кинофестиваля, который состоится в начале сентября. Об этом сообщили организаторы форума. Картина попала в секцию «Горизонты экстра». В ней представят новые тенденции в мировом кино и здесь же вручат приз зрительских симпатий. Действие фильма «Мама, я дома» разворачивается в Кабардино-Балкарии. Главная героиня — водитель автобуса Тоня. Она ждет возвращения сына, который уехал в Сирию служить по контракту. Роли в картине исполнили Ксения Раппопорт и Юрий Борисов. Продюсер проекта Александр Роднянский назвал попадание ленты в программу венецианского смотра большим успехом для молодого режиссера. Напомню, Владимир Битоков – выпускник мастерской Александра Сокурова в КБГУ. В 18-м году его фильм «Глубокие реки» получил премию в конкурсе «Дебют» на «Кинотавре».