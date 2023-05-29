Фильм о КБР выйдет во «ВКонтакте» этим летом

Потоки воды ниспадают с высоты 60 метров на малых Чегемских водопадах. Это место поражает своим величием и является достопримечательностью Кабардино-Балкарии. Чтобы воочию увидеть красоту природы республики, а затем показать ее всей стране, и приехала команда проекта «ВКонтакте – «Места».
Кабардино-Балкария – это уже 11 регион, где работает команда проекта «ВКонтакте – «Места». Прибыла группа из 12 человек. Это операторы, продюсеры, менеджеры… После посещения водопадов они решили полетать на парапланах в том же Чегемском районе.
И вот Дмитрий отважно поднимается над землей на высоту две тысячи метров. В это же время его супруга уже приземляется на поляну.
Конечная цель проекта – создать 70 имиджевых фильмов о регионах России. Первые работы появились в апреле этого года. В них рассказывают об уникальных уголках природы и необычных туристических маршрутах.
В фильме о Кабардино-Балкарии зрители узнают о красотах Эльбруса, Голубых озер, Чегемских водопадов, а также ознакомятся с работами мастеров декоративно-прикладного искусства. Об уже увиденном и прочувствованном участники экспедиции рассказали министру курортов и туризма Мурату Шогенцукову.
Фильм о Кабардино-Балкарии опубликуют во «ВКонтакте» этим летом. Он будет длиться примерно четверть часа. Но это будут насыщенные впечатлениями минуты. Дальше команда отправится в Новгородскую область, чтобы продолжить показывать россиянам уникальные уголки страны.
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