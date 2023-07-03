Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Грозный объявляет о наборе студентов!

Прием документов в Филиал осуществляется с 20 июня по 10 июля 2023 года. Филиал предлагает бюджетную и контрактную формы обучения. Обучение проводится по программам бакалавриата (4 года) – менеджмент, юриспруденция, прикладная математика и информатика. Преподаватели филиала – ведущие профессора и ученые МГУ. Филиал включает в себя новый современный кампус, 3 учебных корпуса, 2 общежития, спортивный центр с бассейном. ⠀ Подробная информация о Филиале на сайте grozny.msu.ru Не упусти свой шанс получить качественное и престижное образование!