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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Грозный объявляет о наборе студентов!

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Грозный объявляет о наборе студентов!

03.07.2023 | 15:17
Прием документов в Филиал осуществляется с 20 июня по 10 июля 2023 года. Филиал предлагает бюджетную и контрактную формы обучения. Обучение проводится по программам бакалавриата (4 года) – менеджмент, юриспруденция, прикладная математика и информатика. Преподаватели филиала – ведущие профессора и ученые МГУ. Филиал включает в себя новый современный кампус, 3 учебных корпуса, 2 общежития, спортивный центр с бассейном. ⠀ Подробная информация о Филиале на сайте grozny.msu.ru Не упусти свой шанс получить качественное и престижное образование!
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