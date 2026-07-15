Филиал фонда «Защитники Отечества» в КБР предоставил более 1200 бесплатных юридических консультаций

Свыше 1200 бесплатных юридических консультаций оказали в филиале фонда «Защитники Отечества» по Кабардино-Балкарии на сегодняшний день. Еще 32 обращения находятся в работе.
Специалисты фонда оказывают как устную, так и письменную правовую поддержку. Чтобы оперативно решать вопросы бойцов, филиал напрямую взаимодействует с минюстом, прокуратурой, МВД, следственными органами, а также нотариальной и адвокатской палатами республики.
Правовая помощь стабильно входит в число самых востребованных мер поддержки. Благодаря налаженному взаимодействию ведомств социальные координаторы ведут персональное сопровождение каждой семьи участников СВО. Это позволяет оперативно решать возникающие проблемы и гарантирует защиту законных интересов военнослужащих.
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