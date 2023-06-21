Филиал фонда "Защитники Отечества" начнет сотрудничать с Минтрудом КБР

21 июня 2023 года в УМЮ РФ по Кабардино-Балкарской Республике в ходе Координационного совещания по вопросу взаимодействия с филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» в целях создания информационных материалов для участников специальной военной операции и членов их семей; утверждения дорожных карт и планов-графиков, определяющих мероприятия, направленные на достижение поставленных целей; взаимное участие в проводимых мероприятиях министр труда и социальной защиты КБР Асанов Алим и руководитель регионального филиала фонда "Защиты Отечества" Дадов Муаед заключили Соглашение о сотрудничестве.