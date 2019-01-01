Фестиваль боевых искусств собрал в Нальчике сотни юных спортсменов со всей республики

Титул сильнейшего разыграли представители практически всех стилей восточных единоборств- тхэквондо, кудо, кекушинкай, кикбоксинг, смешанные единоборства. Организовали поединки по правилам всестилевого карате. Контакт был полным, но бойцы были защищены экипировкой. Посвятили фестиваль юбилею Федерации боевых искусств. Поединки прошли в бескомпромиссной борьбе. Бойцы стремились продемонстрировать лучшие черты своих школ и вместе с тем – уважение к соперникам. Победителям достались традиционные спортивные награды и ценные призы.

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