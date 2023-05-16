Фермеры КБР участвуют в выставке племенных овец

Три сельхозпредприятия республики участвуют в очередной Российской выставке племенных овец и коз, которая открылась сегодня в Дагестане.
Туда прибыли специалисты более чем 80 хозяйств из 13 регионов России. Кабардино-Балкарию представляют агропредприятия «Дарган», «Гарант-А» и «Эльбрус Агро-Инвест». Нашей республике есть о чем рассказать на форуме: во всех категориях хозяйств - свыше 400 тысяч овец и коз.
Работают специализированные племенные центры. А за последние пять лет на развитие овцеводства в КБР из федерального и регионального бюджетов направили 200 с лишним миллионов рублей.
https://t.me/vestikbr