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Фермеры КБР участвуют в выставке племенных овец

Фермеры КБР участвуют в выставке племенных овец

16.05.2023 | 15:35
Три сельхозпредприятия республики участвуют в очередной Российской выставке племенных овец и коз, которая открылась сегодня в Дагестане. Туда прибыли специалисты более чем 80 хозяйств из 13 регионов России. Кабардино-Балкарию представляют агропредприятия «Дарган», «Гарант-А» и «Эльбрус Агро-Инвест». Нашей республике есть о чем рассказать на форуме: во всех категориях хозяйств - свыше 400 тысяч овец и коз. Работают специализированные племенные центры. А за последние пять лет на развитие овцеводства в КБР из федерального и регионального бюджетов направили 200 с лишним миллионов рублей.   https://t.me/vestikbr
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